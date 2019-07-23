Yaya geçitlerinin sayısı azaltılacak

Gazi Caddesi ve İnönü Caddesi’nde bulunan yaya geçitlerinin yakın mesafede olmasından dolayı araç trafiğinin durma noktasın geldiği ve bu nedenle de yaya güvenliğinin tehlikeye düştüğünün tespitinin yapıldığı toplantıda, “Yaya geçitleri standartlara uygun hale getirilerek iki yaya geçidi arası 200 metre olacak şekilde düzenlenecek ve yaya geçitlerinin ikonları standartlara uygun hale getirilerek (İkonların Sarı Renk Olması) eksiklikleri tamamlanacak” denildi.

Öte yandan Buhara Kavşağı’nın yanında bulunan Pazartesi Pazarı’nın çevreyolunun yanından kaldırılması hususunun da kalıcı olarak çözüme bağlanacağı belirtilirken, alınan kararların şu şekilde olduğu ifade edildi:

“Bu süreçte Osmancık Köprüsü ile Buhara Kavşağı arası Pazartesi Pazarı’nı çevreyolundan ayırmak için Belediye ve Karayolları işbirliği ile Aralık ayı başına kadar tel çitlerle kapatılacak.

Çevreyolunda bulunan kavşakların trafik hacminin fazlalığı, kapasite yetersizliği, trafik güvenliği açısından transit yol ile şehir merkezinin bağlantısının ayrılması ve trafik kazalarının en aza indirilebilmesi için farklı seviyeli kavşaklara çevrilmesi (Buhara, İskilip, Toptancılar ve Tuzcular Kavşağı) ve trafik kazalarının en aza indirilmesi için Karayolları 73. Şube Şefliği’nce çevreyolu üzerindeki mevcut kavşakların sinyalizasyonları fasılaya geçmeden 24 saat çalışır duruma getirilecek.

Trafik ekiplerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla Çorum genelinde güzergâhlara konuşlandırılan 5 adet maket/model trafik polis araçlarının reflektif özelliklerini kaybetmesi ve renkleri solması nedeniyle İl Özel İdaresi tarafından yenilenecek.

Çorum Belediyesi mücavir alan içerisinde yapılan yol çalışmalarında ve sorumluluğunda olan pazar yerlerinin dağılımı sağlanana kadar gerekli trafik düzenlemesinin trafik zabıta personeli tarafından yapılması,

31.03.2017 tarihinde aydınlatma komisyonu Vali Yardımcısı Başkanlığında toplanarak aydınlatılmasına karar verilen kavşakların 2020 yılı içerisinde eksiklerin tamamlanması.”

(Haber Merkezi)