Yatırımcısına en çok getiriyi külçe altın sağladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Mayıs ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,06, TÜFE ile ise yüzde 7,19 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile; yatırım araçlarından Euro yüzde 0,33 oranında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 1,03, dolar yüzde 1,28, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,34 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 2,56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile ise Euro yüzde 3,34, BIST 100 endeksi yüzde 1,94, dolar yüzde 1,69, DİBS yüzde 0,59 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,37 oranlarında yatırımcısına kazandırdı.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile yüzde 6,71, TÜFE ile ise yüzde 16,21 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile yüzde 16,88, TÜFE ile ise yüzde 9,48 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; TÜFE ile yüzde 5,39 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile ise yüzde 5,47 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile yüzde 18,30, TÜFE ile ise yüzde 8,91 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile yüzde 2,84, TÜFE ile ise yüzde 22,02 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile; Euro yüzde 2,86, külçe altın yüzde 6,34, dolar yüzde 12,94, mevduat faizi (brüt) yüzde 21,10 ve DİBS yüzde 27,69 oranlarında kaybettirdi. TÜFE ile Euro yüzde 15,26, külçe altın yüzde 11,12 ve dolar yüzde 3,29 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 6,39 ve DİBS yüzde 14,21 oranlarında kaybettirdi.

(Haber Merkezi)

