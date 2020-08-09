Yatankavak, Değirmendere yolu için yol ağına alınma kararı

Yerinde yapılan incelemede yol ağına alınması talep edilen toplam 3,5 km uzunluğunda ve ortalama 4-6 m platform genişliğine sahip yolun, tamamının stabilize kaplama vasfında olduğunu ve yolun bazı kısımlarında yol eğiminin fazla olmasından dolayı güzergah değişikliği gerektiğinin görüldüğünü belirten Nalçacı, Yatankavak köyü Onbaşılar-Yüksekyayla grup yolundan Alaca ilçe merkezine 12 km mesafeden ulaşım sağlandığını, Değirmendere Köyü üzerinden ise Alaca ilçe merkezine 10 km ile ulaşılabildiğini, yol ağına alınması talep edilen yolun sadece 105 nüfuslu Yatankavak köyü için Alaca ilçesine ulaşımda yaklaşık 2 km'lik avantaj sağlayacağının tespitinin yapıldığını dile getirdi.

Ayrıca, yapılan araştırmada söz konusu yolun yol ağına alınmasına ilişkin İl Genel Meclisi Kararı bulunduğunu anlatan Nalçacı, “Söz konusu grup yolunun yol ağına alınmasına ilişkin İl Genel Meclisi Kararı bulunduğundan yapılacak ilave iş ve işlem bulunmadığı kanaatine varılmıştır” dedi. (Haber Merkezi)