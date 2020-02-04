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Yaşlıların ücretsiz ulaşımına kısıtlama geliyor

Türkiye’de Belediyeler ve demiryollarına ait şehir içi toplu taşıma araçlarından indirimli ya da ücretsiz yararlanan 60 ve 65 yaş üstü vatandaşların mesai yoğunluğunun yaşandığı sabah ve akşam saatlerinde bilet parası ödemelerini zorunlu hale sokacak yeni bir yasa hazırlandığı belirtildi.

Yaşlıların ücretsiz ulaşımına kısıtlama geliyor

Türkiye’de Belediyeler ve demiryollarına ait şehir içi toplu taşıma araçlarından indirimli ya da ücretsiz yararlanan 60 ve 65 yaş üstü vatandaşların mesai yoğunluğunun yaşandığı sabah ve akşam saatlerinde bilet parası ödemelerini zorunlu hale sokacak yeni bir yasa hazırlandığı belirtildi.

04 Şubat 2020 Salı 23:58
Yaşlıların ücretsiz ulaşımına kısıtlama geliyor

Sözcü Gazetesi’nden Erdoğan Süzer'in haberine göre, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından hazırlanan; emlak vergilerine, suya, çevre temizlik vergisine, konut sigortasına ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne çeşitli oranlarda zam yapılmasını öngören taslak düzenlemeden 60 – 65 yaş üstü vatandaşların şehir içi seyahatlerine yönelik yeni düzenleme geliyor.

Yakında Meclis'e sunulması beklenen taslak düzenlemenin yasalaşması halinde mesai başlangıç ve bitiş saatlerine yakın saatlerde 60 ve 65 yaş üstü vatandaşlar bu araçlara indirimli ya da ücretsiz binemeyecek. Bu araçları zorunlu olarak kullanmaları gerektiğinde ise 'tam bilet' parası ödeyecekler.

10.6 MİLYON YAŞLIYI İLGİLENDİRİYOR

Hesaplamalara göre, memur kenti olarak da bilinen başkent Ankara'da sabah mesai yoğunluğu 07:00-09.30 saatleri arasında, akşam ise 16:00 ile 20:00 saatleri arasında yaşanıyor. İstanbul'da ise bu yoğunluk daha uzun sürelere yayılabiliyor.

TÜİK'e göre, 60-64 yaş arasında 3 milyon 446 bin, 65 yaş üstünde de 7 milyon 186 bin olmak üzere toplam 10 milyon 632 bin vatandaşımız bulunuyor.

(Sözcü)

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