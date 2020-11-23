“Yaşlıları böyle mi koruyorsunuz?”

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum'daki huzurevinde yaşanan koronavirüs skandalını bakana sordu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle bir önerge veren Çorum Milletvekili Köse, “Yaşlılarımızı koruma adına bir taraftan sokağa çıkma sınırlaması getirilirken, bir taraftan da hiçbir yere çıkacak durumda olmayan bakıma muhtaç yaşlılar, asla kabul edilmeyecek bir sorumsuzluk örneği ile koruma altında oldukları düşünülen bir huzurevinde koronavirüse yakalanmışlardır” dedi.

Köse, “Huzurevinin tamamına koronavirüs bulaşmasının sebebi nedir? Olayla ilgili soruşturma başlatılmış mıdır? Testi pozitif çıkan huzurevi sakinleri ve personelin şu anda sağlık durumu nedir? Tedavileri nerede devam etmektedir?” diye sordu.

Milletvekili Tufan Köse’nin soru önergesi şu şekilde:

Çorum Atıl Uzelgün Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde akıl almaz bir olay gerçekleşmiş ve huzurevi sakinlerinin neredeyse tamamına koronavirüs bulaştığı basına ve kamuoyuna yansımıştır. Huzurevinde görevli personelin ve orada kalan yaşlıların tamamına yakının testlerinin pozitif çıkması skandal bir durumdur. Tüm ülkemizde hızla yayılan ve alınan önlemlerin yetersizliği sebebiyle kontrolden çıkan bu durum yakın zamanda bu şekilde istenmeyen olayların yaşanmasına ve artmasına sebep olacaktır.

Pandemi sürecinin en başından beri gerek hükümetiniz, gerekse Sağlık Bakanlığı her defasında en büyük risk grubunun 65 yaş ve üzeri olduğunu vurgulamıştır. Ancak Çorum’da yaşanan bu olay göstermiştir ki, iktidar tarafından 65 yaş üzerine getirilen sokağa çıkma yasaklarının hiçbir işe yaramadığı görülmektedir. Yaşlılarımızı koruma adına bir taraftan sokağa çıkma sınırlaması getirilirken, bir taraftan da hiçbir yere çıkacak durumda olmayan bakıma muhtaç yaşlılar, asla kabul edilmeyecek bir sorumsuzluk örneği ile koruma altında oldukları düşünülen bir huzurevinde koronavirüse yakalanmışlardır.”

“HÜKÜMET, SALGINI YÖNETEMİYOR”

“Bağışıklık sistemi hali hazırda düşük olan, çeşitli hastalıkları bulunan ve en riskli grupta bulunan yaşlılarımızı, huzurevi sakinlerimizi devlet maalesef koruyamamıştır. Başta yaşlı bakım evleri olmak üzere, çocuk esirgeme kurumları, kışlalar, cezaevleri gibi toplu yaşam alanlarında en hassas şekilde önlemlerin alınması beklenirken, Çorum’da yaşanan bu talihsiz olay, hükümetin salgını yönetemediğini de ortaya koymuştur.”

“NİÇİN ÖNLEM ALINMADI?”

“Bu bağlamda;

- Çorum Atıl Uzelgin Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan huzurevi sakinlerine ve personelinin tamamına koronavirüs bulaştığı iddiası doğru mudur?

- Huzurevinde, koronavirüs bu kadar hızlı şekilde herkese bulaşana kadar, ne için bir önlem alınmamıştır? Personel düzenli testten geçirilmemiş midir?

- Huzurevinin tamamına koronavirüs bulaşmasının sebebi nedir? Olayla ilgili soruşturma başlatılmış mıdır? Testi pozitif çıkan huzurevi sakinleri ve personelin şu anda sağlık durumu nedir? Tedavileri nerede devam etmektedir?

- Huzurevleri başta olmak üzere, yaşlıların, engellilerin kaldığı kurumlar ve çocuk esirgeme kurumları gibi toplu yaşanan riskli yerlerde, Bakanlık olarak ne gibi önlemler aldınız? Mevcut önlemler dışında ilave önlem alacak mısınız?” (Haber Merkezi)