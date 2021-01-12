Yaşlılardan “evde bakım” teşekkürü

Belediye Başkanı Ali Sülük’ün göreve gelmesinden sonda başlatılan ve ilçenin ulu çınarlarına yönelik sunulan evde bakım hizmetlerine devam edildiği belirtildi.

personeli tarafından yapılan ve vatandaşların takdiriyle karşılanan proje kapsamında, evinde bakıma muhtaç olan ve yaşlılar haftada üç gün boyunca düzenli bir şekilde kontrol ve tedavi ediliyor. Her türlü ihtiyaçları görevlilerce karşılanan yaşlılar, Başkan Ali Sülük’e teşekkür ediyor.

Yaşlı ve bakıma muhtaçların yanında her daim olmaya devam edeceklerini belirtirken Başkan Ali Sülük, “Mazluma YUNUS, zalime YAVUZ olan bir geleneğin temsilcileriyiz. Fırat’ın kenarında bir koyun kaybolsa hesabı benden sorulur diyen Hz. Ömer ilham kaynağımızdır. Sosyal medya aracılığı ile bize ana ve babasını ziyaret etmemizi isteyen hemşerimizin emanetlerini, personellerimiz ziyaret etti. Sağlık kontrollerini yaparak, genel İhtiyaçlarını yerinde incelediler. İmkânlarımız ölçüsünde, sosyal belediyeciliğimizi yardım ve desteğe ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)