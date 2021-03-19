“Yaşlılar, hayat rehberimizdir”

Açıklamasında, “Yaşlılarımız, dünümüz ile yarınımız arasında bir köprü olmalarının yanı sıra hayat rehberlerimizdir” ifadelerine yer veren Ahlatcı, yaşlıların bilgi, deneyim ve tecrübeleri sayesinde bugüne yön verdiklerini dile getirdi.

Yaşlıların belirli gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlanmasını, ilgi ve alaka gösterilmesini özellikle vurguladığını belirten Ahlatcı, “Bu düşüncelerle Yaşlılar Haftası’nı en kalbi duygularımla kutluyor, tüm büyüklerimize sağlıklı bir ömür dileyip, ellerinden öperim” dedi.

(Haber Merkezi)