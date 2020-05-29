Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 20 Mart’tan bu yana camilerde Cuma namazı kılınamıyordu. Bugün camilerde ilk Cuma namazı kılındı. Polislerin cami önlerinde nöbet tuttuğu cuma namazı sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak kılındı. Maskesiz vatandaşlar camiye alınmazken, evinden seccade getirmeyen bazı kişiler de geri çevrildi.



65 YAŞ ÜSTÜ CAMİYE ALINMADI

Ayrıca sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü vatandaşların da Cuma namazı kılmasına izin verilmedi. Uzun bir aradan sonra cuma namazı kılacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen ancak namaz kılmasına izin verilmeyen 86 yaşındaki Nazım Rençber, “Bilseydim evden çıkmazdım. Demek ki yaş bitince her şey bitiyor. Camileri açtık dediler yaşlılar cumaya gitmesin demediler ki” diye konuştu. Salgın tedbirleri kapsamında camilerde şadırvanlarda da sular kesikti. Evi uzak olan bazı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.