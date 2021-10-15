Yaşlı çift mahkemeye gidemeyince hakim evde ifade aldı

Çorum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan “yağma suçu” davasında Çorum’un Ortaköy ilçesinde oturan müşteki Hasan E. ve tanık eşi Fatma E., yaşları ve rahatsızlıkları nedeniyle duruşmalara katılamadı. Ortaköy ilçesinde de adliyenin bulunmaması ve beyanlarının alınması gerektiğinden dolayı çiftin, ifadelerinin ikametlerinde alınmasına karar verildi. Adliyeye ait araçla hakim ve beraberinde katip ve mübaşirden oluşan heyet, il merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan yaşlı çiftin evinin kapısını çaldı. Karşılarında hakimi gören karı koca şaşkınlıklarını gizleyemezken, görevli hakim önce neden geldiklerini anlattı ve ardından da çiftin ifadelerini aldı. İfade işleminin ardından hakim ve beraberindekiler, Çorum Adliyesi’ne döndü.

ÇOK MAHCUP OLDUK

Olayın müştekisi olan Hasan Ergin, başlarına gelen olaydan dolayı üzgün olduklarını belirterek, “karşımda onları görünce çok mahcup oldum, keşke siz gelmeseydiniz de ben öleydim. Ben o günleri görmeseydim, ben kahroldum” dedim. Gelenlere bir kolonya tutup bir bardak çay ikram edemedik” dedi.

ALLAH’A YALVARDIM Kİ İYİKİ HAKİM SAVCIMIZ VARMIŞ

Tanık eşi Fatma Ergin ise “Ben Allah’a yalvardım ki, hâkim savcımız varmış bize kadar gelmişler. Bize gelin dediler biz gidemedik, eşimin ayakları tutmuyor. Başımıza bir iş geldi işte ne yapalım, evimize kadar geldikleri için Allah onlardan bin kere razı olsun” dedi.

(Yusuf ÇINAR)

