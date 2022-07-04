Yaşlı adam canına kıydı

Olay dün akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi Sakarya 15. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 65 yaşında ki Hüseyin Kula, bilinmeyen bir nedenle silahla kafasına ateş ederek ağır yaralandı.

Silah sesini duyan yakınları yaşlı adamı kanlar içerisinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istediler.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Kula, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kula’nın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

