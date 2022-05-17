Yasin Doğan, Zafer Partisi Merkez İlçe Başkanı seçildi

Gazi Caddesi Mahmut Akaydın İşhanındaki İl binasında yapılan Zafer Partisi Merkez İlçe kongresinde divan başkanlığına Saim Balcı seçilirken, katip üyeliklere ise Murat Çakmak ve Kenan Dündar getirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda İl Başkanı Bedii Onan bir açılış konuşması yaparak bugüne kadarki çalışmalarını anlattı.

Tek liste ile gidilen seçimler sonucunda, Zafer Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanlığı görevine Yasin Doğan seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise “Mustafa Kılıç, Lüffi Ekici, İbrahim Arda Kurtaran, Yılmaz Kök, Serkan Ünver, Sefa Çenesiz, Seyfullah Çoban, Nadir Özkan, Mücahit Çalık, Burak Salih Emniyet, Emine Esra Daldal, Ömer Samet Ceylan, Mehmet Arslan, Fatih Işık ve İsa Çeten” seçildi. Ayrıca İl Kongresinde Merkez İlçeyi temsil edecek 53 delegede oybirliğiyle belirlendi.

Merkez İlçe Başkanlığı görevine seçilen Yasin Doğan ve yönetim kurulu üyelerini kutlayan Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, kongre sonunda yaptıkları açıklamada, Çorum’da kısa sürede teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, partilerine gösterilen teveccühten dolayı kongrelerini onurlandıran üyelerine teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

