Yasemin Naykı vefat etti

Rahatsızlığından dolayı Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir süre tedavi gören Yasemin Naykı’nın tedavisi evinde devam ediyordu. Naykı’nın vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumenin cenazesi saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alındıktan sonra Gökköy Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

