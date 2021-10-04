Yaşayan Değerlerimiz Onur Ödülleri Küçükçekmece’de 

Bu ödülün, sanatının yanı sıra özel yaşamlarıyla da halka örnek olan sanatçılara verildiğini hatırlatan Yusuf Ziya Leblebici, bu yıl ödül için Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Meral Orhonsay, halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan ve TRT sanatçısı Gülcan Kaya Aral’ın seçildiğini söyledi.

Onur Ödüllerini, araştırmacı-yazar İsmail Saymaz, Ressam Kurtuluş Ayyıldız ve edebiyat dalında Yazar Yazgülü Aldoğan alacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı, hemşehrimiz Kenan Nuhut da sanata katkı ödülüne değer bulundu. Medya ödülü Cumhuriyet Gazetesi'ne ve Yeniçağ Gazetesi adına İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'e, dernek ödülü ise Divriği Kültür Derneği'ne verilecek.

Ödül töreni ve konser, Divriği Bayırlı Köyü Derneği işbirliği ile gerçekleştirilecek. “Hacı Bektaş Veli Öğretileri Şiir Yarışması” ödüllerinin de verileceği gecede, TRT sanatçısı Neşe Dilekçioğlu, Ahmet Satılmış, Aşık Sinem Bacı, Yusuf Ziya Leblebici, Gülüş Meçhuli, Özgür Gönül ve Sefer Kocakaya sahne olacak.

Yazar-şair Yusuf Ziya Leblebici, amaçlarının kültür sanat şemsiyesi altında sanata, sanatçıya ve katkı sağlayanlara vefa borcunun ödenmesi olduğunu vurgulayarak, "Bu güne

kadar 150'ye yakın sanatçımızı ödüllendirdik. On binlerce kitabı Anadolu'daki köylere ulaştırdık. Popüler kültürün karşısında olduğumuzdan dolayı yeterli desteği göremesek de, bizler kültür ve sanatımıza sahip çıkarak yolumuza devam ediyoruz." dedi.

(Haber Merkezi)

