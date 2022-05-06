Yaşar’dan Aşgın’a ziyaret
Anayasa Mahkemesi Üyesi, hemşehrimiz Av. Kenan Yaşar, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı ile 15 Temmuz şehidi Erol Olçok’un kardeşi, Arter Ajans Başkanı Cevat Olçok da katıldı. (Haber Merkezi)
Güncel 06.05.2022, 19:10
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