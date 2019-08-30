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Yaşar Yolyapar’ı kaybettik

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın ağabeyi, arkadaşımız Kemal Yolyapar’ın babası Yaşar Yolyapar (74), bugün saat 15.18’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 

Yaşar Yolyapar’ı kaybettik

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın ağabeyi, arkadaşımız Kemal Yolyapar’ın babası Yaşar Yolyapar (74), bugün saat 15.18’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 

30 Ağustos 2019 Cuma 16:51
Yaşar Yolyapar’ı kaybettik

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın ağabeyi, arkadaşımız Kemal Yolyapar’ın babası Yaşar Yolyapar (74), bugün saat 15.18’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 
Merhum Kemal Yolyapar ile merhume Suade Yolyapar’ın ilk çocukları, Mehmet Yolyapar, merhum Ahmet Yolyapar, Recep Yolyapar, İsmail Yolyapar ve merhum Mustafa Yolyapar’ın ağabeyleri, Necla Yolyapar’ın eşi, Nilgün Uslu, Belgin Koçak ve Kemal Yolyapar’ın babaları, merhum Metin Uslu, Serkan Koçak ve Gözde Yolyapar’ın kayınpederleri, Aslı Uslu, Ceren Koçak ve Doğa Yolyapar’ın dedeleri olan Yaşar Yolyapar, diyabete bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle uzun süreden beri tedavi görüyordu. 
Çorum’da hazır giyim sektörünün tanınmış isimlerinden olan Yaşar Yolyapar, geçmişin başarılı boksörlerinden ve boks antrenörlerindendi. 
Yaşar Yolyapar’ın cenazesi, yarın saat 11.00’de Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Ulucami’ye getirilecek, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. 

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 30.08.2019 16:55
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