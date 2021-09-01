Yaşar; “Yargının savunma ayağında ciddi sorunlar var”

“Gönül herkesin hakkına razı olduğu, adaletin tam olarak tesis edildiği, yürütmesi, yasaması ve yargısı ile tıkır tıkır işlediği bir hukuk devleti içinde yaşamayı istiyor” diye konuşan Av. Kenan Yaşar, sorumluluk bilinci ile eleştiren, katkı sağlayan; adalet, insan hakları, hukuk devleti ilkelerini gözeten mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.

Pandemi ile birlikte adliyelerdeki iş yoğunluğu ve yığılmaların yaşandığını, adalet sisteminin yavaş işlediğini, adil yargılama, yargıya güven savunmanın alanının daralması, son yıllarda Hukuk Fakülteleri’nin ve kontenjanlarının artırılması dolayısıyla avukat sayısının her beş yılda katlanarak arttığını belirten Kenan Yaşar, yatay ve dikey anlamda uyuşmazlıkların artışı ve bireyler arasında şiddetin yayılmasının da sorunlardan bazılarını teşkil ettiğini bildirdi.

Baro Başkanı Yaşar törende yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi: “Adaletin vaktinde tecellisi ve hukuk devletinin tesisi, yasama, yürütme ve yargı erklerinin uyum içinde ve bunun yanında bağımsız olarak çalışması ile mümkün olabilecektir. İnsan yaşadıkça elbette sorun bitmeyecektir. Önemli olan sorunların çözümünde yol alabilmektir. Tüm insanlarımız, kendileri ya da grupları için değil herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve istemelidir. Toplumun tüm katmanlarının adalet, savunma, eşitlik ve hukuk ihtiyacını talep etmesi ve çaba sarf etmesi gerekmektedir. Hukuk devletinin bütün çarklarının işletilmesi için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Demokratik bir toplumda eleştiriler elbette çok önemlidir ama yapılacak eleştirinin eleştiri sınırlarında olması gerekir. Kavgayı, hakareti içermemesi gerekir. Nasıl ki polaris füzesi ile avcılık olmazsa, kavga ve şamata ile de hukuk mücadelesi olmaz. Kuralların değişmesi için mücadele etmek başka kurallara uymak başkadır. Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir.



Baro yönetimi bugün sorunun bir parçası değil çözümün aktörü olma gayretindedir. Bizler sorumluluk bilinci ile eleştiren, katkı sağlayan; adalet, insan hakları, hukuk devleti ilkelerini gözeten mücadelemize devam edeceğiz. Hakaret etmeyeceğiz, eleştireceğiz. Bağırmayacağız, konuşacağız. Kimseye tabi olmayacağız, iletişim kuracağız. Göreve geldiğimiz günden beri avukatlıktan başkaca aidiyet duygularını baroya karıştırmadan çalışmalarımıza katkı sağlayan, desteğini esirgemeyen tüm avukat meslektaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum”

(Yusuf ÇINAR)

