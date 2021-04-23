Yaşar Seres kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda etti

Çorum’un tanınmış simalarından, 1960’lı yıllarda Erkek Sanat Enstitüsü’nün bando şefi olarak hafızalarda iz bırakmış olan Yaşar Seres (75), dün akşam, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Hafta başında kalp rahatsızlığı geçiren Yaşar Seres, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo olmuş ve by-pass gerektiği sonucuna varılmıştı. Ancak durumunun ağır olması nedeniyle ameliyata alınması da mümkün olmadı ve yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak tedaviye cevap vermesi beklendi. Ne var ki, dün akşam saat 19.00 sıralarında hayata veda etti.

Zehra Seres’in eşi, Çilem, Kürşat ve Atilla Seres’in babaları olan Yaşar Seres’in cenazesi, bugün öğle saatlerinde Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

