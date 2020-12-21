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Yaşar Kavukçu toprağa verildi

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hatap Un Fabrikasının kurucularından, Çorum sanayisinin önemli isimlerinden Yaşar Kavukçu (90), son yolculuğuna uğurlandı.

Güncel 21.12.2020, 19:45
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Yaşar Kavukçu toprağa verildi

Esin Kavukçu’nun eşi, Vakıf 19 Mütevelli Heyet Üyesi Latif Kavukçu ile Engin Kavukçu’nun babaları olan Yaşar Kavukçu, bir haftadır zatürre tedavisi gördüğü Özel ElitPark Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi saat 14.30’da Hıdırlık Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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