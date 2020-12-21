Yaşar Kavukçu toprağa verildi

Esin Kavukçu’nun eşi, Vakıf 19 Mütevelli Heyet Üyesi Latif Kavukçu ile Engin Kavukçu’nun babaları olan Yaşar Kavukçu, bir haftadır zatürre tedavisi gördüğü Özel ElitPark Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi saat 14.30’da Hıdırlık Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)