Yaşamınızda sevgiye yer açın

Toplumsal birlik ve beraberlik ruhunu tesis etmenin yolu ise, sevgiden geçiyor; karşılıklı anlayış ve hoşgörüden, birlikte, barış içinde yaşama iradesinden geçiyor. Bunun için, sık sık ifade ettiğimiz gibi, “herkesin ideolojik takıntısını yavaşça yere bırakması” zorunluluğu var.

Elbette herkesin ideolojik bir duruşu, siyasi bir çizgisi ve kendine göre farklı bir dünya görüşü olacak. Ama, önemli olan, bunları, Çorum’un ve Türkiye’nin yararlarının, çıkarlarının, toplumsal barışının önüne çıkarmamak, huzur ortamına zarar verecek söylem ve eylemlerden olabildiğince kaçınmak, farklılıklarımızla bir bütün olabilmeyi başarabilmek…

Bu 6. yıl…14 Şubat Sevgililer Günü’nü, bu amaçla “Toplumsal Sevgi Haftası”na dönüştürmenin çabası içindeyiz. Yüzlerin gülmediği şu sıkıntılı süreçte, gönüllerde sevgiye yer açılmasına vesile olabilirsek ne mutlu diye düşünüyoruz. Sezen’in dediği gibi: “Belki şehre bir film gelir/ Bir güzel orman olur yazılarda/İklim değişir, Akdeniz olur/Gülümse.”