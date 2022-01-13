Yasaklı “Sildenafil”le Cinsel Güç Arttırıcı çikolata ele geçirildi
Güncel 13.01.2022, 16:49
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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir markete düzenledikleri operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirdi.
KOM ekipleri il merkezinde bir şahsın market olarak işlettiği işyerinde, kullanımı yasak olan sildenafil etken maddeli cinsel içerikli gıda maddesini satışının yapıldığını tespit etti. Belirtilen işyerinde yapılan aramada, 105 adet 150 ml'lik cinsel içerikli enerji içeceği ile 24 adet cinsel içerikli çikolata ele geçirildi.
Polis market sahibi hakkında adli işlem başlattı.(Yusuf ÇINAR)
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