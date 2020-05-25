Yasağa uymayan 81 kişiye idari işlem 

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik yapılan çalışmalarda 81 kişiye idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Çorum'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bugün saat 15.00’a kadar il ve ilçeler dahil olmak üzere yapılan çalışmalar kapsamında toplam 81 kişiye idari işlem gerçekleştirildiği belirtildi. Yarın gece saat 00.00’da sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına kadar emniyet birimlerinin çalışmalarını titizlikle sürdüreceği ve yasağa uymayanlara idari işlem yapılmaya devam edileceği bilgisine ulaşıldı.