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Yasağa uymayan 81 kişiye idari işlem 

Şuana kadar sokağa çıkma yasağına uymayan 81 kişiye idari işlem yapıldı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:06

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik yapılan çalışmalarda  81 kişiye idari işlem yapıldığı öğrenildi.
Yetkililerden alınan bilgilere göre, Çorum'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bugün  saat 15.00’a kadar  il ve ilçeler dahil olmak üzere yapılan çalışmalar kapsamında toplam 81 kişiye  idari işlem gerçekleştirildiği belirtildi. Yarın  gece saat 00.00’da  sona erecek olan sokağa  çıkma kısıtlamasına kadar emniyet birimlerinin  çalışmalarını titizlikle  sürdüreceği  ve yasağa uymayanlara idari işlem yapılmaya devam edileceği bilgisine ulaşıldı.

Son Güncelleme: 25.05.2020 17:22
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