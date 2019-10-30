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Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen liseler arası kompozisyon, şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen liseler arası kompozisyon, şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 03:10
Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kompozisyon yarışmasında birinci olan Fen Lisesi öğrencisi Cansu Önal, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Betül Güzelgöz ve Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrencisi Sena Nur Bingöl’e ödülünü Vali Mustafa Çiftçi verdi.

Şiir yarışmasında birinci olan Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencisi Rümeysa Canpolat, ikinci olan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi öğrencisi Beyza Biçici ve üçüncü olan Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrencisi Gürkan Ali Akay’a ödülünü Milletvekili Erol Kavuncu verdi.

Resim yarışmasında birinci olan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Furkan Günay’a, Bahçelievler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Berkay Tüfekçi ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Gülay Nur Hürmen’e ödülünü Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal verdi.

(Taner ŞİMŞEK)

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