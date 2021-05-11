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YARIN SON ORUÇ 

Güncel 11.05.2021, 09:08
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YARIN SON ORUÇ 

13 Nisan 2021 tarihinde başlayan kutsal Ramazan Ayı, bu akşam son teravih namazının kılınması ve yarın da son orucun tutulmasıyla, bir dahaki gelişine kadar bizlere veda edecek. 
Bayram arifesini yarın yine sokağa çıkma kısıtlamaları altında idrak edeceğiz. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı başlayacak ve sevdiklerimizin bayramını uzaktan kutlayacağız, büyüklerimizin ellerini telefonda öpeceğiz. 
 

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