Yaralıların yardımına yoldan geçen sağlık görevlisi koştu

Kaza, akşam saatlerinde Küçük Abdullah Caddesinde meydana geldi. Celal K., idaresindeki 34 DLH 945 , İbrahim G., idaresindeki 19 T 0862 plakalı ticari ve Hülya Ş., idaresindeki 19 AV 413 plakalı araçlar çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 DLH 945 plakalı araç içerisinde bulunan Cem K., ve Mikail K’ye ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçen bir sağlık görevlisi yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar kentte bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer sürücülerin ve bir yolcunun durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

(Yusuf ÇINAR)