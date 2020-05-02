Yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı

Kaza-kırım ekibi tarafından 05 EY 853 plakalı aracından yaralı olarak çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada herhangi bir can olmazken, büyük çaplı maddi hasar oluştu.
(Haber Merkezi)
Çorum'un Mecitözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasına, Mecitözü Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kaza-kırım ekibi tarafından 05 EY 853 plakalı aracından yaralı olarak çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada herhangi bir can olmazken, büyük çaplı maddi hasar oluştu.
(Haber Merkezi)