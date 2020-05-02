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Yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasına, Mecitözü Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 12:44
Yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı

Kaza-kırım ekibi tarafından 05 EY 853 plakalı aracından yaralı olarak çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada herhangi bir can olmazken, büyük çaplı maddi hasar oluştu.

(Haber Merkezi)

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