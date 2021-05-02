Yaralı kuşu tedavi etti

Şakir Anaç isimli bir vatandaş evinin önünde yaralı halde yatan güvercin buldu. Ölmek üzere olan güvercini evine alan Şakir Anaç, 3-5 gün süren tedavi sürecinin ardından yaralı güvercini sağlığına kavuşturdu.

“İNSANLIK GÖREVİMİZ”

İnsanlar gibi hayvanların da yaşamaya hakkı olduğunu söyleyen Şakir Anaç, “Güvercini bulduğumda ölmek üzereydi. Yasaklar da yeni başladığı için veterinerin kapalı olduğunu düşündüm ve kendim tedavi etmek istedim. İlk önce yarasını iyileştirdim. Daha sonra düzenli bir şekilde besleyerek yeniden sağlığına kavuşmasına vesile oldum. Bu bizim insanlık görevimiz. Herkesi bu tür konularda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

