Yaralı anne, oğlunu bırakmadı

Kaza, saat 16:30 sıralarında Çorum Sungurlu karayolu Boğazkale yol ayrımında meydana geldi. Doğan Ertuğrul idaresindeki 06 L 6149 plakalı kamyon, Tuncay Gün idaresindeki 07 JA 969 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Tuncay Gün (49),Tenzile Bozkurt (42), Eğemen Can Bozkurt (3), Nedime Gün (68) ve Hayri Gün (72) yaralandı. Sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kazada, yaralanan Tenzile Boızkurt bırakmadığı oğlu Egemen Can'ı (3) kucağına alarak konulduğu sedyeyle ambulansa taşındı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.