“Yaprak biti ayçiçeği tarlalarından kaynaklanıyor”

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, son günlerde insanları ciddi anlamda rahatsız eden yoğun sineğin nedeninin ayçiçeği tarlaları olduğunu söyledi.

Yaprak bitlerinin yoğun şekilde ayçiçeği tarlalarında bulunduğunu, buralarda yapılan hasatla birlikte kent merkezine akın ettiklerini belirten Yağbat, iklimsel değişiklik nedeniyle 3’üncü ve 4’üncü nesil formundaki uçkunlarla mücadele ettiklerini ifade ederek, söz konusu durumun bir müddet daha devam edeceğini dile getirdi.

Belediye Meclisi’nin dünkü oturumunda sinekle mücadeleyle ilgili bilgi veren Yağbat, şunları söyledi:

“Yoğun sinek popülasyonu hepimizin yaşam konforunu derinden etkiledi.

Sinekle mücadelede görevli bütün belediye personeli, işinin ehli, özveriyle mücadele eden insanlar. Gerekli teknik bilgi, donanım ve teçhizata sahipler.

15-20 gündür küçük sineklerle ilgili bir sorun yaşıyoruz. Bu süreç, Perşembe günü ikindiden sonra insanlarımızın hayatını ciddi olarak etkiledi. Bu konuyla ilgili 20 gündür çalışıyoruz.

Bu canlılar, iklimsel değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan uçkun formundaki yaprak bitleridir. Özellikle ayçiçeği tarlalarında yoğun olarak bulunuyorlar. Ayçiçekleri biçildikçe de özsuyu tatlı olan çeşitli bitki ve ağaçlarda yaşama imkanı buluyorlar. Yaptığımız çalışma sonucunda Binevler’in yakınında 87, Melikgazi’de 67, İpeklievler’de 35, Buhara 5. Cadde yakınlarında 90 dönümlük ayçiçeği tarlaları bulunduğunu tespit ettik. Yaprak bitleri yoğun şekilde ayçiçeği tarlalarında bulunuyor.

İnsanlarımızı ciddi anlamda rahatsız eden bu yaprak bitleri, 3. nesil uçkun formu olarak nitelendiriliyor. Tarım İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya geldik. Şehir dışındaki bilim insanlarının görüşlerini aldık. İlaç firmalarından görüş aldık. Şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim ki yaptığımız hiçbir eksik iş yok. 7/24 saat esasına göre ilaçlamalar sürüyor. Sinek popülasyonunun insan sağlığı üzerinde de bir etkisi yok.

Sosyal medya üzerinden acımasız bir şekilde eleştiriliyoruz. Eleştiriye herhangi bir önyargımız yok ancak vatandaş gece uykusunda uyurken tüm çalışanlarımız ve bizler cadde ve sokaklarda gezerek gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sinekle mücadelede gerekli samimiyet ve tecrübeye sahibiz.

Dışarıda tarım alanlarında hasat başlarken, şehir merkezine doğru bir popülasyon yoğunluğu yaşandı. Bu mücadele bir süre daha devam edecek. 3’üncü ve 4’üncü nesil formundaki uçkunlarla mücadele ediyoruz.” (Taner ŞİMŞEK)