“Yapılan zam, enflasyonla eridi”

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu Çorum İl Temsilcisi Hayati Çam, Ağustos ayı enflasyonu rakamları hakkında basın açıklaması yayınladı.

“AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI ‘HAKEM KURULU’NU ARATMADI!”

BASK Çorum İl Temsilcisi Hayati Çam bir basın açıklaması yaparak; % 0.86 olarak açıklanan Ağustos ayı enflasyon oranı ile Temmuz ayında memur ve emekli aylıklarına yapılan % 5’lik artışın yaklaşık yarısının geri alındığını söyledi.

Çam, “Müdahale edildiğinden ve ayar verildiğinden emin olduğumuz TÜİK rakamlarına göre Ağustos ayında enflasyon oranı (TÜFE) % 0.86 artmıştır. Temmuz ve Ağustos ayları enflasyon oranları ile birlikte, memur ve emeklilerinin aylıklarına Temmuz ayında yapılan % 5’lik artışın % 45’’i erimiş bulunmaktadır.

“HALEN 82 MİLYON VEJATERYEN SAYILIYOR”

TÜİK tarafından açıklanan rakamlar analiz edildiğinde ortaya ilginç sonuçlar çıkmaktadır.

TÜİK’in yaz aylarında 82 milyon vatandaşı vejetaryen sayma alışkanlığını Ağustos ayında da devam ettirdiği anlaşılmaktadır. Gıda ve alkolsüz içecekler gurubunda enflasyon oranı % 0.77 düşmüş gösterilmektedir. Buna rağmen gıda fiyatlarındaki artış yıllık ortalama artışın 6.24 puan üzerindedir. Çarşı pazardaki enflasyonun, resmi rakamlara neden yansımadığını ve nasıl saklandığını merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Memur ve emeklinin Ağustos ayı kayıplarını birer birer sunan Çam, Temmuz ayında, yılın ikinci yarısı için memur ve emeklilerin aylıklarına toplu sözleşme uyarınca % 5 artış yapıldığını tekrar hatırlatarak, “Bu artış uyarınca; 12/1 derece ve kadrodaki bir hizmetlinin Temmuz aylığına yapılan 157,53 TL artışın Ağustos ayında 73,77 TL’si erimiştir. Aynı şekilde; 9/1 derece ve kadrodaki bir memurun aylığında Ağustos ayındaki erime miktarı 79.06 TL, 7/1 derece ve kadrodaki öğretmenin aylığında Ağustos ayındaki erime miktarı 89.66 TL, 8/3 derece ve kadrodaki pratisyen doktorun aylığında Ağustos ayındaki erime miktarı 129.29 TL, 12/3 derece ve kadrodaki hemşirenin aylığında Ağustos ayındaki erime miktarı 86.74 TL, 1/4 derece ve kadrodaki mühendisin (büro) aylığında Ağustos ayındaki erime miktarı 137.33 TL’dir. Memurların heyecanla beklediği başta en düşük memur aylığının yoksulluk sınırına yükseltilmesi ve ikramiye hakkı olmak üzere, refah payı verilmesi ve vergi kayıpları telafi edilmesi, ek gösterge ve katsayı adaletsizliği giderilmesi, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, doğum ve ölüm yardımları, giyecek ve yiyecek yardımları, harcırahlar ve benzeri onlarca konudaki haklı beklentiler 2 yıllık bir süre için rafa kaldırılmıştır” dedi. (Haber Merkezi)