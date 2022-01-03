‘Yapılan zam değil zulüm”

CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, yeni yılla birlikte gelen zamları eleştirerek, “Bu yapılan zam değil adeta zulümdür” değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde asgari ücretliye yaptıkları zammı bir gece yarısında geri aldıklarını vurgulayan Tokgöz, milletin alın terine ve emeğine göz dikenlerin yapılacak ilk seçimde karşılığını göreceklerini söyledi.

Vatandaşın yeni yılı karşılamaya hazırlanırken, AKP’nin zamlarıyla karşılaştığını ifade eden Ulaş Tokgöz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıp, zabıtaları gönderiyorlardı. Buyursunlar zabıtaları enerji şirketlerine göndersinler. Bu zammı 1 gün önce yapsalar enflasyon farkı maaşlara yansıyacaktı. Ama yine vatandaşı kandırıp mağdur ettiler.

Faiz sebep enflasyon sonuç diyorlardı. Gerçekte ise AKP’nin sebep enflasyonun sonuç olduğu görülmüştür.

Yapılan elektrik zammı çiftçiyi de sanayiciyi de etkileyecektir.

AKP’nin yeni yıl sürprizi, bütün ülkenin ocağına ateş düşürmüştür.

Elektrik ve doğalgaz zammının iğneden ipliğe tüm ürünlere de yansıyacak ve enflasyonun daha da artacaktır. Bu yüzden “Erken değil, hemen seçim” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

