Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 60,1 azaldı

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 60, yüzölçümü yüzde 60,1, değeri yüzde 50, daire sayısı yüzde 66,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi Yapı İzin İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 60, yüzölçümü yüzde 60,1, değeri yüzde 50, daire sayısı yüzde 66,3 azaldı.

Yapı ruhsatı verilen binaların 2019 yılı Ocak-Haziran ayları toplamında yapıların toplam yüzölçümü 30,5 milyon metrekare iken bunun 13,6 milyon metrekaresi konut, 11,7 milyon metrekare si konut dışı ve 5,2 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 17,8 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,9 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre özel sektör 22,4 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 7,4 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 673 bin metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 119 bin 982 dairenin 106 bin 448'i özel sektör, 12 bin 80'i devlet sektörü ve bin 454'ü yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 4,9 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 2,2 milyon metrekare ile Konya, 2 milyon metrekare ile Ankara illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Karabük, Iğdır ve Ardahan oldu.

Daire sayılarına göre İstanbul ili 20 bin 712 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 7 bin 380 adet ile Konya ve 5 bin 889 adet ile Ankara illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Karabük, Ardahan ve Iğdır oldu.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 2,8 arttı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre yüzölçümü yüzde 2,8 ve değeri yüzde 29,4 artarken bina sayısı yüzde 10,9 ve daire sayısı yüzde 2,5 azaldı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2019 yılı Ocak-Haziran ayları toplamında; Yapıların toplam yüzölçümü 80,1 milyon metrekare iken bunun 45 milyon metrekare'si konut, 18,3 milyon metrekare'si konut dışı ve 16,7 milyon metrekare'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 60,2 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre özel sektör 68,4 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 10,1 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 1,6 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise toplam 389 bin 517 dairenin 354 bin 495'i özel sektör, 28 bin 635'i devlet sektörü ve 6 bin 387'si yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 16,1 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 8,1 milyon metrekare ile Ankara, 3,3 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Ardahan, Tunceli ve Hakkari oldu.

Daire sayılarına göre İstanbul ili 83 bin 463 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 29 bin 802 adet ile Ankara ve 19 bin 846 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Ardahan, Hakkari ve Batman oldu. (İHA)