Yapay zeka gelişmeleri ele alındı

Alaca Avni Çelik MYO Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı hocalarından Öğretim Görevlisi Betül Ağaoğlu, “Yapay Zeka Alanında Son Gelişmeler” adlı seminere konuşmacı olarak katıldı.

Ağaoğlu, seminerde yapay zekanın doğuşu ve günümüze kadar gelen özellikle gıda, itfaiye, veterinerlik gibi alanlardaki kullanımına örnekler vererek sunum yaptı. Sunum sonrasında dinleyicilerden gelen sorular da cevaplandırıldı.

Seminerin sonunda Alaca Avni Çelik MYO Müdürü Doç. Dr. Bahat Comba tarafından Öğretim Görevlisi Betül Ağaoğlu'na teşekkür belgesi takdim edildi.

(Mehmet DALAR)