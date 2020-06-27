Yanlış sınav merkezine gidince polis devreye girdi, yinede yetişemedi
ÇORUM’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren okullara gelen öğrenciler, sıkı önlemlerle sınav salonlarına alındı. Yanlış adrese giden ve yardım istediği polis ekiplerince doğru sınav merkezine götürülen kız öğrenci, geç kalınca sınava giremedi.
İlk oturumu saat 10.15'te başlayan sınav için koronavirüs önlemleri kapsamında okullara gelen öğrenciler, okulların bahçe kapısından alındı. Yakınları ise dışarıda bekledi. Sınava girecek öğrencilere okul bahçe kapısı girişlerinde maske dağıtımı yapıldı. Okul bahçelerinde öğrenciler sosyal mesafe kurallarına göre sıraya geçti. Görevliler tarafından da sık sık uyarılan öğrenciler içeri girmeden dezenfektan kullandı. Ayrıca maske ve ıslak mendil dağıtımı da yapıldı.
Okul binalarına girişte kimlik ve sınava giriş belgesi kontrol edilen öğrenciler ardından polislerin üst aramasından sonra sınıflara alındı.
Okul görevlileri sınav saati yaklaşırken, son 10 dakika, son 5 dakika diye adaylara uyarılarda bulundu. Yanlış adrese giden ve yardım istediği polis ekiplerince doğru sınav merkezine götürülen kız öğrenci, geç kalınca sınava giremediği öğrenildi.
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