“Yangınlar yüreğimizi yakıyor”

Ardı ardına gelen yangın haberlerinin ciğerleri yakmaya devam ettiğini belirten TDP İl Başkanı Erenler, “Yangın bölgelerinde tüm vatandaşlarımız ekiplere yardımcı olmak için ellerinden geleni yapıyor” dedi.

Ne yazık ki her yükselen dumanda ağaçların kül olduğunu, ormanda yaşayan hayvanların telef olduğunu belirten Engin Erenler, “Yangınların yerleşim alanlarına kadar ilerlemiş olması ile bir çok vatandaşımız evlerinden oldu. Hayvanları telef olan vatandaşlarımız oldu. Can kaybı ve yaralanmalar meydana geldi. Bu üzücü hadiseler hepimizin yüreklerini alev topuna çevirdi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Türkiye olarak hep birlikte bununda üstesinden geleceğimiz inancındayım. Geçmiş olsun güzel ülkem” dedi.

(Uğur GÖRKEM)

