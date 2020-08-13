Yangının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kentte merkeze bağlı İskilip Caddesi üzerinde yer alan Keresteciler Sitesi'nde dün akşam saatlerinde bir atölyede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yan tarafındaki iki atölyeye daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinim müdahalesiyle yangın 3 buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Alevlerin verdiği zarar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı, sabah saatlerinde bölgede incelemelerde bulundu, dükkanları yanan esnaflarla görüştü.



YANGIN 3 BUÇUK SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Dün akşam 20.00 sıralarında itfaiye müdürlüğüne ihbarlar geldiğini söyleyen Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı, “Yaklaşık 10 dakikalık bir sürede ekiplerimiz yangına müdahale etti. Geldiğimizde yangının orta dükkanla birlikte sağlı sollu rüzgarın da etkisiyle 3 kereste dükkanına sirayet ettiğini gördük. Tabi yanan materyallerin kuru olması ve rüzgarın da etkisiyle yangın bayağı olgunlaşmış seviyedeydi. Yaklaşık dört koldan 10 araç, 40 personelle yangını kontrol altına aldık, çevre dükkanlara yayılmasını engelledik ve daha sonra da söndürme çalışmalarımız devam etti. Yaklaşık 3 buçuk saat yangına müdahale ederek, olduğu noktada kapattık” dedi.



‘ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ’

Yanan materyaller ve hasar hakkında da bilgi veren Balcı, “Kereste ve kereste atölyesinde malzemeler yandı ancak hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Detaylı raporu daha sonra sunacağız. Rüzgar, müdahale çalışmalarımızı zorlaştırdı ama şükür can kaybımız yok. Maddi hasar konusunda da gerek sigorta gerekse belediyemiz esnaflarımıza yardımcı olacak” açıklamalarında bulundu.



‘HASARIMIZ BÜYÜK’

Yangında hem dükkanı hem iş makineleri yanan Mahmut Özdemir, yangını haber alır almaz geldiğini ancak geldiğinde yangının büyüdüğünü belirterek, “Kepçe, ramurk, kerestelerimiz yandı. Bayağı bir şeyimiz yandı. 3- 4 saat buradaydık. Yardımcı olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dükkanı yanan bir diğer esnaf İlhan Tekeli, yangının nasıl çıktığını bilmediklerini söyledi. Tekeli, “Şeritlerimiz, tarım aletlerimiz yandı. Epey hasarımız var.”