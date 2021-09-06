Yangına ilgisizlik tepki yarattı 

Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Çorum Teknik Çelik Döküm Fabrikası’nda Pazar günü çıkan yangın, büyük maddi hasara yolaçarken, OSB Yönetimi’nin yangına ilgisiz kalışı fabrika sahiplerinin tepkisine yolaçtı.

Teknik Çelik Döküm sahiplerinden Veli Hoşgör, “Belediye Başkanımız, yangını öğrenir öğrenmez, programını yarıda kesip fabrikamıza koştu ve İtfaiye’nin yangın söndürme çalışmalarına nezaret etti. OSB Müdürü ise zahmet edip gelmediği gibi, sadece ağaç sulayan arazöz de, elemanlarının akredite olmadığı gerekçesiyle müdahale ettirilmedi” dedi.

Çorum OSB’deki Çorum Teknik Çelik Döküm Fabrikası’nda, Pazar günü henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Modelhane bölümündeki yangına vardiya işçileri hemen müdahale ederken, alevlerin büyümesi üzerine bölgeye Belediye İtfaiyesi ve Park-Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

“CAN KAYBI VE YARALANMA OLMAYIŞI TESELLİMİZ”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, yangını öğrenir öğrenmez olay yerine gidip çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’tan ayrıntılı bilgi alan Başkan Aşgın, can kaybı ve yaralanma olmayışının en büyük teselli olduğunu belirterek, fabrika sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

İHA’nın haberine göre, Türkiye’nin en büyük çelik döküm fabrikaları arasında yer aldığı öğrenilen fabrikadaki yangın, İtfaiye’nin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.



“150 İSTİHDAM, 200 ÜLKEYE İHRACAT”

Çorum Teknik Çelik Döküm sahiplerinden Veli Hoşgör, 150 kişiye doğrudan istihdam sağladıklarını ve 200 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatırken, “Kendi alanımızda Türkiye’nin sayılı fabrikalarından biriyiz. Yangın, bizim için büyük yıkım oldu. Ama, Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin bize karşı öteden beri devam eden hasmane tutumunun yansımalarını, yangın dolayısıyla bir kez daha gördük.” dedi.

“10 GÜVENLİK GÖREVLİSİ”

Belediye Başkanı hemen koşup gelirken, OSB Müdürü’nün hiç ortalarda görünmediğini, OSB’nin arazözünün de, sulamadan başka bir işe yaramadığının anlaşıldığını anlatan Veli Hoşgör, “OSB Müdürü ile görüşmeye gittiğimizde bizi kapıda 10 güvenlik görevlisi karşıladı. Garajda duran arazözün de, elemanları akredite olmadığı için kullanılamadığı söylendi. Bölge’nin bu kadar güvenlik görevlisi var da hırsızlıklar mı önlenebiliyor? Bunun yerine belirli sayıda itfaiye görevlisi hazır tutulamaz mı?” diye konuştu.

“YATIRIMDAN VAZGEÇİYORUZ”

OSB yönetiminin yatırımcıya sürekli güçlük çıkardığını, OSB Müdürü’nün adeta krallığını ilan ettiğini öne süren Veli Hoşgör, “Yeni bir yatırım için 110 dönümlük bir yer istiyorduk. Ama, yangın sırasındaki ilgisizlik, yaşadığımız sorunların tuzu-biberi oldu. Yatırımdan vazgeçiyoruz.” ifadesini kullandı.

Veli Hoşgör’ün kardeşi Hüseyin Hoşgör, yangın hakkında bilgi verirken…

Teknik Çelik Döküm sahiplerinden Veli Hoşgör…





Dün itibariyle fabrikanın yanan bölümünün hali…

OSB Müdürlüğü önünde güvenlik görevlileri…Ve OSB Müdürü’nün makam otomobili yıkanırken, arkada sulama işlerinde kullanılan arazöz…

(Taner ŞİMŞEK)