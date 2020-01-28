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“Yalnızca teknoloji üretmek değil, ihracat daha da önemli”

Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Emekli Bağ-Kur İl Müdürü ve CHP eski İl Başkanı Hasan Suvacı’nın oğlu Prof. Dr. Ender Suvacı’ya, bilimsel çalışmaları ve geliştirdiği teknolojik yenilikler nedeniyle, Eskişehir Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından “Bilim - Teknoloji” Ödülü verildi.

“Yalnızca teknoloji üretmek değil, ihracat daha da önemli”

Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Emekli Bağ-Kur İl Müdürü ve CHP eski İl Başkanı Hasan Suvacı’nın oğlu Prof. Dr. Ender Suvacı’ya, bilimsel çalışmaları ve geliştirdiği teknolojik yenilikler nedeniyle, Eskişehir Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından “Bilim - Teknoloji” Ödülü verildi.

28 Ocak 2020 Salı 23:35
“Yalnızca teknoloji üretmek değil, ihracat daha da önemli”

Uğur Mumcu’yu Anma ve Ödül Töreninde, ödülünü Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü’nün elinden alan Prof.Dr. Ender Suvacı, Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise şifa dileyerek başladığı konuşmasında, “Bu ödülü bize layık gören Seçici Kurul’a teşekkür ediyorum. Bize diyorum, zira, 25 yıldır yurt içinde ve dışında bir ekip çalışması yürütüyoruz” dedi.

Yalnızca teknoloji üretmenin yeterli olmadığını da ifade eden Prof. Suvacı, “Yeni teknolojiyle ürün ortaya çıkarıp bunun ihracını sağlamak çok daha önemli” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

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