“Yalnızca teknoloji üretmek değil, ihracat daha da önemli”

Uğur Mumcu’yu Anma ve Ödül Töreninde, ödülünü Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü’nün elinden alan Prof.Dr. Ender Suvacı, Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise şifa dileyerek başladığı konuşmasında, “Bu ödülü bize layık gören Seçici Kurul’a teşekkür ediyorum. Bize diyorum, zira, 25 yıldır yurt içinde ve dışında bir ekip çalışması yürütüyoruz” dedi.

Yalnızca teknoloji üretmenin yeterli olmadığını da ifade eden Prof. Suvacı, “Yeni teknolojiyle ürün ortaya çıkarıp bunun ihracını sağlamak çok daha önemli” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)