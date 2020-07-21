Yalçın Benderli’yi kaybettik
İstanbul’da yaşayan tanınmış Çorumlu işadamı, Yurtiçi Kargo’nun kurucularından Yalçın Benderli (80), iki aydan beri yoğun bakımda tedavi gördüğü Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, bu sabah saat 10.00 sularında hayata veda etti.
Güncel 21.07.2020, 14:40 21.07.2020, 14:46
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Çorum eşrafından merhum Hayri Benderli’nin oğlu, Sema Benderli’nin eşi, Rüştiye Benderli, Hüseyin Benderli ve Hayri Benderli’nin babaları olan Yalçın Benderli’nin cenazesi, bugün Tuzla Aydınlı Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Aydınlı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Yalçın Benderli, dost ve hemşehrileriyle bir yemekte…(Sol baştan Teoman Ötgür, Adnan Sabuncu ve Yalçın Benderli…)
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