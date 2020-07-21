Yalçın Benderli’yi kaybettik

Çorum eşrafından merhum Hayri Benderli’nin oğlu, Sema Benderli’nin eşi, Rüştiye Benderli, Hüseyin Benderli ve Hayri Benderli’nin babaları olan Yalçın Benderli’nin cenazesi, bugün Tuzla Aydınlı Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Aydınlı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Yalçın Benderli, dost ve hemşehrileriyle bir yemekte…(Sol baştan Teoman Ötgür, Adnan Sabuncu ve Yalçın Benderli…)