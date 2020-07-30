Yakup Taş: “Kurban Bayramı teslimiyetin zirvesidir”

“Kurban tabağa koyduğumuz etten daha fazlasıdır. Allah'ın rızasına kavuşma arzusudur” diyen Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Taş, Allah’ın bizden istediğinin kanla canla teslim olmak olduğunu, kurbanın verileni verene teslim etmek ve nefsi verene canı feda edebilmek olduğunu vurguladı.

“Kurban teslimiyetin zirvesidir. Yalnız senin için Ya Rabbi diyebilmektir” diye konuşan Yakup Taş mesajında şu görüşlere yer verdi: “O'nun bizden istediği herşey yine en çok bizim içindir. Kalplerimiz O'nun rızasına ermenin ferahlığına kavuşurken gönül gönüle kavuşacak. Malûm olduğu üzere Koronavirüs salgını halen devam etmektedir. Sosyal mesafe kurallarına uyarak Kurban kesimlerimizi yapmalıyız. Cuma günü çifte Bayram yaşayacağız. Hem Cuma, hem Bayram ne güzel ikisini birarada idrak edeceğiz. Ramazan Bayram namazını Korona sebebiyle camilerimizde eda edememiştik. Bu defa Kurban Bayram Namazımızı o eski günlerimizdeki gibi hep birlikte kılmanın huzurunu yaşayacağız.

Ayasofya Kebir Camii Şerifinin açılması hakkında da bir cümle ifade etmek istiyoruz. 86 yıllık özlemimiz dinmiştir. Vesile olan herkesten Allah razı olsun. Bu vesile ile Çorum'lu hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyoruz. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığın Refah'ına ve kurtuluşuna vesile olmasını Cenabı Hakk'tan niyaz ederiz. Kestiğimiz Kurban'larımızı Allah kabul etsin. Son söz sofrasına bir tabak et girmeyen aileleri unutmayalım. Kestiğimiz Kurban'larımızdan onlara da pay ayıralım”

(Haber Merkezi)