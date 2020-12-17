Yakup Sarı, özel okul müdürleriyle buluştu

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, özel okul müdürleri ile uzaktan eğitimi değerlendirme toplantısı yaptı.

Uzaktan eğitimi izleme ve değerlendirme toplantısı ilimizde bulunan özel okullar ile yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı yönetiminde gerçekleşen toplantıya Özel Öğretimden Sorumlu Şube Müdürü Tahir Demir ve özel okulların müdürleri katıldı. Yapılan toplantıda uzaktan eğitim faaliyetleri, özel okulların 2019-2020 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi ve planlan projeler konuşuldu.

Toplantıda tüm okul müdürleri söz alarak kendi okullarındaki uzaktan eğitim faaliyetleri çalışmaları hakkında bilgi verdi. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantıda 2019-2020 eğitim öğretim yılı ve pandemi döneminde gerek sosyal sorumluluk projelerinde, gerekse uzaktan eğitim sürecinde yaptıkları üstün gayret ve çalışmalardan dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı tarafından özel okul müdürlerine Teşekkür Belgesi verildi.

(Haber Merkezi)