Yağmur: “Bisiklet yolları girişimini destekliyoruz”

Bu kapsamda çift sıra parklar nedeniyle trafikte dakikalarca beklemek zorunda kalan sürücüler ve dükkânlarının önünü işgal eden araçlardan dert yanan esnafımız, bisiklet yollarıyla birlikte rahat bir nefes alacaktır. Sözün özü, ÇORBİS gibi başarılı projeler sayesinde kazanan Çorum olacaktır” dedi.

Bisiklet yollarının faydasının kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için uygulamanın tam anlamıyla hayata geçirilmesi hususunda sabırlı olunması gerektiğini kaydeden Yağmur, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Ambulans ve itfaiye aracı geçişlerinde sürücülerin yanaşabileceği bisiklet yolları, akülü araç kullanan engelliler için de güvenli bir ulaşım hattı olacaktır.

Bisiklet kullanımının son yıllarda büyük oranda arttığı Çorum’da, Gazi ve İnönü başta olmak üzere tüm caddelerin bisiklet yoluna kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz.

Bisikletin bir eğlence aracı olmadığının, Çorum’da belli-başlı ulaşım vasıtaları arasında yer aldığının unutulmamasını arzu ediyor, bisiklet sporuna olan ilginin artması açısından da bu alandaki çalışmaların büyük önem taşıdığını belirtmek istiyoruz.

Çorumlu bisiklet tutkunları olarak, bisiklet yolları konusunda atılacak adımların her daim yanında olacağımızı vurgularken, yetkililerden bu husustaki çalışmaları bir an önce tamamlamalarını ve kamuoyunu aydınlatmalarını bekliyoruz.” (Haber Merkezi)