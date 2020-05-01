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Yağmur altında sosyal mesafeli 1 Mayıs 

İşçi sınıfının birlik-mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs, “Covid-19” tedbirleri nedeniyle ilk kez meydanlarda kitlesel bir şekilde kutlanamadı. 

01 Mayıs 2020 Cuma 14:56

1 Mayıs nedeniyle Çorum Emek ve Demokrasi Platformu’nun organizasyonuyla sembolik olarak, sınırlı sayıda katılımla Kadeş Barış Meydanı’nda bir basın açılaması düzenlendi.
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Emek Partisi İl Başkanı Cafer Gökmen, KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, BES Şube Başkanı Emrah Azapçı, Tül Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet, Tarım Orkam Sen Şube Başkanı Ali Türksal, DİSK/Emekli-Sen İl Temsilcisi Hikmet Aydın, Çorum Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı Av. Ahmet Özdel, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek’in de katıldığı basın açıklamasında “Yaşasın iş-ekmek-özgürlük”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “AKP’ye kul, sermayeye köle olmayacağız”, “Parasız sağlık, ücretli izin” sloganları atıldı. 
Basın açıklamasında Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına hazırlanan bildiriyi DİSK Temsilcisi Hikmet Aydın okudu.

(Taner ŞİMŞEK)

Son Güncelleme: 01.05.2020 16:13
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