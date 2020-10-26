Yağbat’tan sağlık çalışanları ve hastalara ziyaret

Özellikle pandemi döneminde tüm sağlık çalışanlarının üstün gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Pandemi döneminde birçok meslek grubu olağanüstü gayret gösterdi. Bu meslek gruplarının başında da sağlık çalışanlarımız geliyor. Çorum Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımızın motivasyonunu artırmak ve onlara bir nebze de olsa şükranlarımızın nişanesi olarak ziyaretimizi gerçekleştirdik. Başhekimimiz Prof. Dr. Mesut Sezikli hocamızın şahsında tüm hastane çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Üstün gayret ve çabalarını takdir ediyoruz.” dedi.

Hasta Hakları ve Hasta Yakınları Günü nedeniyle hastanede tedavi görenleri ziyaret eden İsmail Yağbat, hastalara ve hasta yakınlarına çiçek takdim etti.