Yağbat: “Kaçak yapılarla mücadele devam edecek”

Dana önceki toplantıda ‘yasal süreç tamamlandıktan sonra bununla ilgili harekete geçeceğiz’ dediklerini anımsatan Yağbat, “İnsanların kendilerine göre haklı olduğunu düşünenler var haksız olduğunu düşünenler de var.

Çomar Barajı havzasında süreç devam edecek. Bilindiği gibi geçen sene en son noktasına kadar oradan su aldık. Şehrimizin 1 gün bile suyunu kesmedik. Bu kapsamda Çomar Barajı’nın gözden çıkarılamayacak kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Kaçak yapılarla mücadelemiz devam edecek. Artık insanlar bize ulaşıyorlar, ada ve parsel veriyorlar ve buraya yapı yapabilir miliz diye soruyorlar. Önümüzdeki yıllar içinde en büyük sorunun su olduğunu hepimiz biliyoruz. Onun için su kaynaklarımızı kesinlikle muhafaza etmeliyiz ve sahip çıkmak zorundayız. Bu tüm Çorumluların sorumluluğundadır” dedi.

(Nurdan AKBAŞ)

