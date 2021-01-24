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Yabancı uyruklu kadınlar, düğünden dönerken polise yakalandı

ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen düğünden dönen yabancı uyruklu aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 15 kişiye, polis tarafınan adli ve idari işlem uygulandı.  

Güncel 24.01.2021, 11:23
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Yabancı uyruklu kadınlar, düğünden dönerken polise yakalandı

Olay dün gece saat 23.30 sıralarında Gazi Caddesi Ayakkabıcılar arastasında meydana geldi. Çoğunluğu kadınlardan oluşan 15 yabancı uyruklu kişinin ara sokaklardan toplu halde yürüyerek gittikleri  ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Belirtilen bölgeye sevk edilen ekipler, grubu durdurdu. Polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatıp, gruba 'Nereye gidiyorsunuz' diye sordu. Kadınlardan birinin 'Düğünden gelip, evimize gidiyoruz' şeklinde cevabı polisleri şaşkına çevirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadınlar, polis karakoluna götürüldü. 15 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamalarını uymadıkları için   idari işlem yapıldığı öğrenildi.

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