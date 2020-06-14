Son Dakika

Yaban hayvanları projesine Mehmet Tahtasız’dan destek

Türkiye’nin farklı kentlerinde üniversitede okuyan ancak koronavirüs salgını nedeniyle memleketleri Çorum’a gelen öğrenciler, yaban hayvanlarının beslenmelerini sağlamak amacıyla “Çeşn-i Hayal” adını verdikleri proje kapsamında sokak ve yaban hayvanlarına destek olmaya devam ediyor.

Güncel 14.06.2020, 19:54
68
Yaban hayvanları projesine Mehmet Tahtasız’dan destek

Çeşn-i Hayal sosyal farkındalık grubunun kurucusu Görkem Kantan, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ı ziyaret ederek proje için destek istedi. Mehmet Tahtasız ise sokak hayvanlarına verilmek üzere mama alarak gençlerin projesine destek verdi.

Görkem Katran, yakın ilgisi ve desteği nedeniyle CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
15°
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 14 Haziran 2020
İmsak 03:04
Güneş 05:02
Öğle 12:45
İkindi 16:44
Akşam 20:19
Yatsı 22:08

Gelişmelerden Haberdar Olun

@