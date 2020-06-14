Yaban hayvanları projesine Mehmet Tahtasız’dan destek
Türkiye’nin farklı kentlerinde üniversitede okuyan ancak koronavirüs salgını nedeniyle memleketleri Çorum’a gelen öğrenciler, yaban hayvanlarının beslenmelerini sağlamak amacıyla “Çeşn-i Hayal” adını verdikleri proje kapsamında sokak ve yaban hayvanlarına destek olmaya devam ediyor.
Güncel 14.06.2020, 19:54
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Çeşn-i Hayal sosyal farkındalık grubunun kurucusu Görkem Kantan, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ı ziyaret ederek proje için destek istedi. Mehmet Tahtasız ise sokak hayvanlarına verilmek üzere mama alarak gençlerin projesine destek verdi.
Görkem Katran, yakın ilgisi ve desteği nedeniyle CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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