Yaban hayvanları projesine Mehmet Tahtasız’dan destek

Çeşn-i Hayal sosyal farkındalık grubunun kurucusu Görkem Kantan, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ı ziyaret ederek proje için destek istedi. Mehmet Tahtasız ise sokak hayvanlarına verilmek üzere mama alarak gençlerin projesine destek verdi.

Görkem Katran, yakın ilgisi ve desteği nedeniyle CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)