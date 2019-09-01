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Yabacıoğlu’nun oğlu dünyaevine girdi

Çorum eski Belediye Başkan Yardımcılarından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Destek Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Yabacıoğlu’nun oğlu TAİ’de mühendis olarak görev yapan Muhammed Emin Yabacıoğlu, hayatını Ankara Güzel İş Plastik A.Ş. Yöneticisi Burhan Güzel’in kızı Elif Beyza ile birleştirdi.

Yabacıoğlu’nun oğlu dünyaevine girdi

Çorum eski Belediye Başkan Yardımcılarından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Destek Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Yabacıoğlu’nun oğlu TAİ’de mühendis olarak görev yapan Muhammed Emin Yabacıoğlu, hayatını Ankara Güzel İş Plastik A.Ş. Yöneticisi Burhan Güzel’in kızı Elif Beyza ile birleştirdi.

01 Eylül 2019 Pazar 23:54
Yabacıoğlu’nun oğlu dünyaevine girdi

Çorum eski Belediye Başkan Yardımcılarından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Destek Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Yabacıoğlu’nun oğlu TAİ’de mühendis olarak görev yapan Muhammed Emin Yabacıoğlu, hayatını Ankara Güzel İş Plastik A.Ş. Yöneticisi Burhan Güzel’in kızı Elif Beyza ile birleştirdi.

Sıddıka ve Ahmet Yabacıoğlu çiftinin oğulları Muhammed Emin Yabacıoğlu, Betül ve Burhan Güzel çiftinin kızı Elif Beyza’nın düğün töreni, Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı.

ÇORUM HABER, Sıddıka-Ahmet Yabacıoğlu ile Betül-Burhan Güzel ailelerini kutlar, Muhammed Emin ile Elif Beyza’ya bir ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)

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