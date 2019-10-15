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Volkswagen’in Türkiye’ye yatırımını ertelediği iddiası

Bir ara Çorum’a gelmesi gündemde olan, Volkswagen'in Manisa'da kuracağı fabrika için şimdilik sözleşmeye imza atmaktan vazgeçtiği öne sürüldü. Gerekçe olarak da, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü askeri harekâtın 'belirsizliğe yol açtığı' yorumu gösteriliyor.

Volkswagen’in Türkiye’ye yatırımını ertelediği iddiası

Bir ara Çorum’a gelmesi gündemde olan, Volkswagen'in Manisa'da kuracağı fabrika için şimdilik sözleşmeye imza atmaktan vazgeçtiği öne sürüldü. Gerekçe olarak da, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü askeri harekâtın 'belirsizliğe yol açtığı' yorumu gösteriliyor.

15 Ekim 2019 Salı 21:52
Volkswagen’in Türkiye’ye yatırımını ertelediği iddiası

ABD Başkanı Trump, henüz yürürlüğe girmese de Türkiye’ye yönelik yaptırım planını açıklarken, otomotiv devi Volkswagen’in de, Manisa ve çevresinde 4 bin kişiye istihdam sağlayacak fabrika yatırımını ertelediği öne sürüldü. İddianın kaynağı Almanya’nın önde gelen günlük ekonomi gazetesi Handelsblatt… Gazete, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine askeri harekât başlatmasıyla ‘durumun temelden değiştiğini’ yazdı.

Alman medyasına göre son gelişmeler üzerine Volkswagen VW yönetimi kararını değiştirdi. Volkswagen şirketinden bir yönetici verdiği demeçte, “Türkiye’nin Suriye’de başlattığı harekat uluslararası tepki aldı. Fabrikanın açılışı şirketin itibarına zarar verebilir. Bölgedeki durumu büyük bir kaygıyla izliyoruz” dedi.

Şirket sözcüsü, Manisa’daki fabrikanın kuruluşuyla ilgili nihai kararı ertelediğini ifade etti.

(Elvan YILMAZ)

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