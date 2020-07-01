Volkswagen yatırımı iptal

Automobilwoche’nin son dakika haberine göre, Volkswagen Türkiye’ye fabrika kurmamaya karar verdi.

Volkswagen yatırımına Çorum da talip olmuş, ancak Alman firma yatırım için Manisa’yı tercih etmişti.

Passat ve Superb modellerinin üretileceği fabrika için 1.4 milyar dolarlık yatırım öngörülüyordu. (Haber Merkezi)