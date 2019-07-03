Volkswagen fabrikasını Çorum’a kazandırma çabalarına tam destek

Ahmet Ahlatcı’nın, Çorum’da gerçekleştirdiği yatırımlarla binlerce kişiye istihdam sağladığını, kente ekonomik katkıları yanında sosyal yardımlarıyla da hemşehrilerinin gönlünde taht kurduğunu belirten Nurettin Aksoy, “Otomotiv sanayiinin gelmesi demek, Çorum’un kaderinin değişmesi demek. Bunun bilincindeyiz. Dolayısıyla, Sayın Ahlatcı’nın sonuna kadar yanındayız.” diye konuştu.

Nurettin Aksoy, ÇORUM HABER’in bu konudaki kararlı yayınlarını ve kamuoyu oluşturmadaki etkinliğini de takdirle izlediklerini vurgulayarak, “ÇORUM HABER, her zaman olduğu gibi Çorum sorunlarına sahip çıkmakta en büyük gücümüz ve dayanağımız.” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)